Vaata, mida teeb igapäevaselt tüdruk, kellel on näol suur sünnimärk

Ülikoolis psühholoogiat õppiv Tasha võttis sünnimärgi omaks pärast seda, kui ta täheldas, et ka paljudel ilublogijatel on ebatäiuseid. «Nooremana anti mulle sünnimärgi tõttu igasuguseid hüüdnimesid. Ma üritasin neist küll mitte välja teha, kuid tegelikult muutsid need mind väga ebakindlaks,» ütles Tasha. «Ühel hetkel hakkas mulle aga jumestamine huvi pakkuma. Ja kui nägin internetis, et mõned naised tõmbavad oma sünnimärgile piirjoone või siis katavad selle särapuudriga, tekkis mul tahtmine seda ka enda nahal proovida,» lisas ta.