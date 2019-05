Elu toitumiskavadeks ja pikkadeks trennideks liiga kiire? Üks kaalulangetusnipp, millest kinni pidada

«Keskendu sellele, et sa treeniksid enam-vähem neli korda nädalas,» soovitab treener. «Ja ära mitte mingil juhul end süüdista, kui sa eesmärgini ei jõua! Ma ütlen kõikidele oma klientidele: miski on parem kui ei midagi. Isegi kui see on vaid 15 minutit rattasõitu või jõuharjutused kiirel päeval, saad sa sellest ikka rohkem kui mitte üldse trenni tehes.»

Nende nelja päeva jooksul soovitab Dutton vähemalt ühe päeva pühendada kardiole ning ühe jõutreeningule. «Kõige efektiivsem trenn on see, mille tegemist sa naudid,» lisab treener, märkides, et jõu- ja kardiotreeninguid on igale maitsele. Sa võid ujuda, treenida elliptilisel masinal; kui sulle ei meeldi raskuste tõstmine, võid sa teha harjutusi paelaga, et kasvatada lihaseid.