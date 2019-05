Erakordsed kaadrid: vaata, kuidas lapse pea sünnitusel moondub

Teadlased sõnasid, et pea moondumine sünni ajal on suurem kui seni arvati. «Mõned koljud lubavad suuremad moondumist, mis lihtsustab sündimist. Teised nii lihtsalt sünni ajaks ei deformeeru,» kommenteeris uuringu läbiviija Dr Olivier Ami. Uuring näitas, et sünnitus oli kiirem ja lihtsam neil juhtudel, kus lapse pea moondus sünnituseks kergemini.