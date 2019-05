Toidud, mis annavad hommikul energiat

Kui energiatase on madal, kipitakse haarama mõne töödeldud maiuse järele. See aitab, kuid ainult hetkeks. Töödeldud suhkru asemel eelista hoopis mett. Kasuta mett pudrus või lisa jogurtile, soovitab EliteDaily.

Ilmselt ei saa lõhest igahommikune söök, kuid aeg-ajalt väsinuna on see hea toit, millega hommikul energiavarusid täiendada. Kala sisaldab suures koguses B-vitamiine, mis võitlevad väsimusega ja annavad energiat.

Muna on alati olnud oluline osa hommikusöögist ning seda põhjusega. Proteiin ja B-vitamiinid annavad päevale õige stardi. B-vitamiin on oluline valkude tööks. Kui valkude töö on korras, suudab organism lõhustada energiat efektiivsemalt.