3 vahendit, millega juuksed kodus siidpehmeks koorida

Sel kevadel käib kogu möll koorivate juuksešampoonide ümber. Sellel on juustele hea toime, sest mikroosakesed šampoonis aitavad lahti saada nii hooldustoodete kui soenguvahendite jääkidest, millega tavaline šampoon ei pruugi toime tulla. Lisaks puhtusele ja vabadusele toimib ka järgnev hooldus palju tõhusamini.

Koorivad šampoonid on üpriski kallid, kuid neid on lihtne ka kodus valmistada. Kasutamine on samuti kerge: tuleb vaid segu pehmelt juustesse ja peanahale masseerida, kolm-neli minutit toimida lasta ja seejärel leige veega maha pesta.