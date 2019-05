Paradiisisaarel kasvab mimoos umbrohuna

Peale selle, et Fidži asub muust maailmast nii kaugel, on tegemist tõelise paradiisisaarega. Kaunist sihtkohta armastavadki noorpaarid ning kohalikud luksushotellid pakuvad romantiliseks ajaveetmiseks kõike, mida hing ihaldab, alustades mereäärsetest paaridele mõeldud duaalmassaažikabiinidest ja lõpetades mäe otsa rajatud klaasist kabeliga, mille ustel on liblikamotiivid.

Lisaks kõiki võimalusi pakkuvatele luksuslikele ketihotellidele on Fidžil võimalik puhkuse ajal peatuda pisikestes hüti moodi bangalotes, kus dušš ja tualett asuvad vabas õhus ning konditsioneeri asemel jahutab elanikke värske ookeanibriis. Pole haruldane, et segisti kõrval jälgib pesemist mõne sentimeetri pikkune geko, sest tema kodu on WC-poti kõrval asuvas lillepeenras. See ei ole meie mõistes välikäimla, vaid korralik, privaatne, plaaditud tualettruum.