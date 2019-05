Teadus: see valus trikk aitab armuvalu vastu

Iga suhte lõpetamisega kaasneb valu. Psüühiline kannatus võib seejuures olla nii tugev, et kutsub isegi kehalisi vaevusi esile. Paljud inimesed või nende lähedased üritavad valu raamatute ja filmidega kõrvale juhtida, kuid see on paraku lühiajaline lahendus.

Vähemasti kahtlesid kõrvalejuhtimise tõhususes Berkeley ülikooli teadlased ja viisid oma kahtluste hajutamiseks mahuka uuringu läbi. Nad uurisid 1300 katseisiku käitumist seoses armuvaluga ja nende psüühilist tervist. Tuli välja, et inimesed, kes tõesti vaevlesid armuvalude käes ega üritanudki millegagi oma tähelepanu hajutada, kannatasid küll antud hetkel väga rängalt, ent pikemas perspektiivis oli nende psüühiline tervis oluliselt parem.

Need katseisikud, kes surusid oma valu maha, olid kokkuvõttes kõrgemas emotsionaalses stressis kui need inimesed, kes leidsid mõne muu viisi oma valuga toime tulla. Teadlased järeldasid sellest, et hingele on kasulik, kui sa aktsepteerid oma valu ja annad talle ruumi olla. See võib küll momendil olla põrgulikult valus, ent pikaajalises plaanis tuleb ajutine valu (vaimu-)tervisele ainult kasuks. Negatiivsete emotsioonide omaksvõtt ja nende väljaelamine on teadlaste sõnul kõige parem viis, kuidas neist lõplikult lahti saada.