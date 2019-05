Juhhei, Eesti jätkab Eurovisiooni finaalis juba sel laupäeval, täna aga selguvad kõik finalistid. Põneva sündmuse ootuses on paslik aga tagasi vaadata ning meenutada, millised on need kõige pöörasemad kostüümid, mis meile Eurovisiooni ajaloost meelde on jäänud.