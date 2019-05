Victor Crone: tulen läbi telekaamera koju ja olengi vaatajate elutoas

Arterile antud usutluses paistis Victor Crone silma otsekohesuse ja külma närviga. Need omadused, lisaks erakordselt hea välimus ja sarm, on talle seni vaid toetajaid kogunud. Victor võtab väga tõsiselt tema õlule usaldatud missiooni Eestit maailmale tutvustada. Vaata videot Tallinnast, milles Victor külalistele teejuhiks ja nõuandjaks on.

Victor Crone tunneb enda tugevusi artistina ning ka loo trumpe. Kuidas see kõik siis täna toimuma hakkab?

Uskumatu, aga tõsi! Rootsi päritolu Victor Crone on vaata et kõigi aegade kirglikum oma soovis Eestit maailmale nähtavaks ja tuttavaks muuta. Tulihinhelised Eesti fännid astusid mitmetuhandepealise publiku ette visitestonia särkides. FOTO: www.visitestonia.com

Eurovisioon on väga trenditundlik muusikaüritus. Praegu näib edu valem olevat julge eristumine – tee midagi totaalselt teisiti. Sinu lugu on, vastupidi, väga tavaline. Mille peale loodad?

Ma tean, meil on rohkem mainstream-lugu, mida sa hea meelega raadiost kuulad. Pole mingi kanalaul või… Aga minust oleks veider teha laval midagi sellist, muusiku esimene kohustus on olla iseenda suhtes aus!

Samas ma seisan sõnumi taga, mida mu lugu edastab. Mis siis, et see on pealtnäha hoogne lugu meeldejääva meloodiaga. Lihtsas vormis edasi antud tekstis on hea point sees ja inimesed tulevad kaasa. Nad ütlevad, et see annab neile jõudu. Ükskõik kui hulluks asjad lähevad, see torm vaibub, aga sina oled endiselt alles. Torm võiks mehe nipsust maha murda, aga ükski väline jõud ei tee seda, kui sa ise ei murdu. See on positiivne lugu ja jääb hästi meelde.

Teil on lausa neli motiivi, mis hakkavad kummitama. Kuradi kaval matemaatika!

Oh, ma polegi ise niipidi mõelnud ega neid konkse lugenud, aga neli – see on ju hea. Lihtsalt ehitasime, kuni lugu ellu ärkas. Aga tõesti on: refrään, B-osa, bridge-osa, viimase rea kordusmotiiv. Korra kuuled ja järgmisel korral juba tead, et oled seda lugu kuulnud.

Astud lavale neljateistkümnendana. Kas pead seda õnnetoovaks?

Minu õnnenumber on alati olnud 12, hokimängus ja igal pool on see minuga olnud. Mul pole numeroloogiast aimugi, aga võtame seda asja nii, et mu õnnenumber ja lisaks kaks boonuspunkti.

Finaali pääsus loeb miljon pisiasja, näiteks kes on sinuga samas poolfinaalis. Eesti astub lavale esimeses poolfinaalis, ainsaks liitlasmaaks Soome. Hääletada ei saa ükski teine lähiriik, ei Läti, Leedu, Venemaa, Taani, Norra ega ka Rootsi – täielik ebaõnn!

Jah, poolfinaalis Rootsi ja Eesti sõprushääli anda ei saa. (Naerab.) Kuid milleks muretseda asjade pärast, mida muuta pole mitte mingil moel minu võimuses? Nii need poolfinaalid sel aastal on. Ma keskendun parem sellele, mis on minu võimuses – anda endast maksimum laval. Minu meelest on Eurovisioon hiiglaslik fänniüritus ja riigipiirid polegi nii tähtsad.