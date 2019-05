Kuidas oma garderoobi pealt lisaraha teenida?

Tõsta eraldi riided, millest oled valmis loobuma. Protsessi lihtsustamiseks võib enda jaoks kehtestada ka mõned reeglid - näiteks lähevad müüki kõik riided, mida pole vähemalt pool aastat kordagi kandnud või rõivad, millel on endiselt hinnasildid küljes, kuid ootavad «oma aega». Viimasena otsusta, kuidas soovid oma asjadest vabaneda. Selleks, et kunagise ostusumma pealt ka midagi tagasi teenida on suures plaanis kolm võimalust:

1. Lisa asjad internetti müüki: Internetis müümiseks on mitmeid kohalikke ostumüügiplatvorme nagu Yaga.ee, Osta.ee või Facebook marketplace ja erinevad ostumüügigrupid, kuhu saab üles laadida müüki minevate toodete pildid ja kasu lõigata nende lehtede orgaanilistest külastajatest, mis suurendab tehingute võimalust. Lisaks on netis müümine enamasti tasuta ja kohast sõltumatu, nii et sinu kaup on leitav huvilistele üle terve Eesti.

2. Vaata, millal ja kus toimub sinule lähim kirbuturg: Siinkohal on Harjumaal elades valik paratamatult suurem ning oma müügiplatsi saab rentida näiteks populaarsetel Telliskivi või Balti Jaama kirbukatel, kuid ka väljaspool Tallinna tasub kohalikult omavalitsuselt uurida, millal taoline üritus sinu kodukohas aset võiks leida. Müügikoha rent varieerub turu koha ja suuruse lõikes, kuid jääb enamasti 12-18 euro vahele.