Uuring: miks nutt võib aidata alla võtta?

Inimesed nutavad erinevatel põhjustel. Teadlased eristavad pisaraid, mida valatakse kas kehalise valu pärast, rõõmust, stressist või leinast. Kõigil neil on omad terminid ja erinev keemiline koostis. Ja need ei aita üksnes emotsioone välja lasta — väidetavalt aitavad nad isegi alla võtta, vahendab Neon.

Kui me stressiolukorras nutame või kui tunneme, et kõike on liiga palju või kui meid ajab leinaga seotud kurvastus ja tunne nutma, siis räägitakse «psühholoogilistest pisaratest». California Los Altose silmaspetsialisti dr Aaron Neufeldi sõnul on pisaratel hämmastav toime kehale. Nimelt mõjutavad psühholoogilised pisarad hormoone: kui me oleme emotsionaalselt kurnavas olukorras, siis tõuseb meie kortisoolitase. Kõrgenenud kortisoolitase kannab muuhulgas ka selle eest hoolt, et kehasse salvestataks rohkem rasva. Ürgajal oli see muidugi kasulik stressireaktsioon, kuna sööginappusega kulus väike varu ära. Tänapäeval on aga teisiti — tavaliselt lähevad just stressiga käiku kõikvõimalikud lohutustoidud, ja me ju teame, et need pole kapsas ega porgand.

Kui me laseme oma tunnetel vabalt välja voolata, siis uhavad pisarad soovimatu hormooni kortisooli süsteemist peaaegu et välja. Hormonaalne tase normaliseerub, me ei võta ülearu palju juurde ega ihalda nii meeletult ebatervislikke toiduaineid. Pisaratel on meile niivõrd positiivne toime, et keegi ei peaks end valeuhkuse tõttu tagasi hoidma, isegi kui see antud olukorras võib väga ebamugav olla.