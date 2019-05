Millised toidud tekitavad halle juukseid?

Hallide juuste tekkeks on muidugi palju põhjuseid, olgu nendeks tabletid, nikotiin, stress või geenid. Üheks väga oluliseks põhjuseks on aga ka ebatervislikud toiduained, kirjutab Cosmopolitan.

Suhkur on vitamiini- ja mineraaliröövel. Kunstlikult magustatud toiduained takistavad E-vitamiini talitlemast, kuid see on just kauni lõvilaka puhul ülioluline. Suhkru kaastoimel ei suuda keha omastada ka piisavalt proteiine, mis on just terve juukseehituse aluseks.