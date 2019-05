Uuring: kui tunned lõhnu paremini, elad kauem

Haistsmismeele kaotamine võib tekitada just vanas eas meelehärmi. Nagu kirjutavad Michigani ülikooli teadlased ajakirjas Annals of Internal Medicine, võib piiratud lõhnataju olla seotud kõrgema suremusriskiga.

See, mida võiks ka juhuseks pidada, on tegelikkuses siiski järjekordne viide juba eelnevatele uuringutele, mis puudutasid haistmismeelt ja üleüldist tervislikku seisundit. Nii on välja tulnud, et nõrgenenud haistmine on Parkinsoni tõve ja dementsuse üks varaseid sümptomeid.