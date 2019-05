Teeme selgeks: kas lennuki pilootidele meeldib plaksutamine?

«Kindlasti meeldib pilootidele plaksutamine,» kinnitab Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo. «Kellele ei meeldiks, kui sinu hea soorituse peale inimesed rõõmsad on,» lisab ta. Siiski tõdeb Uibo, et suure tõenäosusega reisilennuki piloodid seda plaksutamist ei kuule, sest nad on maandumise ajal sides hoopis lennujuhtidega. Mehel sõnul ei peaks see aga kedagi heidutama, sest lennupersonali vahendusel jõuab reisijate tänulikkus lõpuks ikka lenduriteni. «Olen ka ise märganud, et kui tegemist on halbade ilmaoludega ja reisijad selgelt tunnetavad, et piloodid peavad hea maandumise nimel tavalisest rohkem pingutama, siis peale rataste puudet lennurajaga tunnevad paljud reisijat suurt pingelangust, mida väljendatakse ka aplausi abil.»