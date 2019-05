3 lihtsat trikki, kuidas näopekist lahti saada

Näokuju juures mängivad rolli nii geneetika kui ka keskkonnategurid, just nagu kogu ülejäänud keha juures, teab personaaltreener Sarah Chadwell. «Geneetika mängib rolli ka selles, kus sinu keha rasva ladustab,» selgitab ta. «Mõned meist hoiavad seda kõhupiirkonnas, teised jalgades, kolmandad aga hoopis näos. Kui sina kuulud viimaste hulka, siis head uudised! Näokuju pole võimalik täielikult muuta, kuid on võimalik näost kaalu kaotada.»

Tee trenni ja söö õigesti

Chadwell jagab Popsugaris nõuandeid, kuidas seda teha. Kõigepealt mõtle inimesele, kes on hiljuti kümme kilo alla võtnud. Kas pole mitte nägu esimene koht, kus seda märgata võib? «Sa ju tead, et inimesed ei tee ninatõsteid võ kulmupainutusi selleks, et nägu treenida. Sa ei saa nägu võtta treeningu sihtmärgiks. Sa pead treenima kogu oma keha ning sööma õigesti, et rasva põletada. Ometi on kaalulanguse üheks kõrvalnähuks topeltlõua ja pehmete põskede kadumine.»

Pööra tähelepanu ka oma toidulauale: tarbi rohkelt värskeid juurikaid, vähenda eeltöödeldud, suhkru- ja süsivesikurikaste toitude tarbimist. Boonusena paraneb ka su jume!

Vähenda soolasisaldust

Puhvis nägu võib olla sul ka seetõttu, et organismis on üleliia vett. Üheks selle põhjuseks on liigne soolatarbimine. Sa võibolla ei mõistagi, kui palju soola sa tegelikult tarbid, seda leidub kõigis töödeldud roogades ja restorani take out menüüdes. Lihtne lahendus: kokka kodus!

Joo maagilist looduslikku, odavat, kalorivaba imejooki