5 õelat asja, mida oma armastatud mehele mitte iial öelda

1. See või too on parem mees, kui sina iialgi oled olnud

Oma partneri ebaõiglane võrdlemine kellegi teisega viib alati katastroofini. Väldi seda igal juhul!

Sinu mees on ainulaadne, mistõttu on tal nii omad tugevused kui ka nõrkused. Kui sa oled kõigest hoolimata otsustanud temaga koos olla, siis pead leppima ka tema vigadega. Hõõrud teatud teemade puhul talle neid meelega nina alla? Ära tee nii, see ei ole lahe!

2. Ma soovin, et poleks end sinuga iialgi sidunud

Ta on selle ära teeninud ning sa oled 100 protsenti kindel, et sa ei soovi temaga enam suhet jätkata? Kui see nii aga pole, siis ära iialgi seda ütle.

See pole üks neist asjadest, mida lihtsalt vihahoos öelda. Sa ei saa välja paisata kõike, mida sülg suhu toob, et siis hiljem lihtsalt vabandust paluda.

3. Vabandust, aga…

Oskus vabandada on suhte puhul väga oluline, aga paraku ainult siis, kui seda tehakse õigesti. Kui sa kasutad vabanduse järel sõna «aga», siis sa praktiliselt eitad vabandamist. Ära tee seda.

4. Ma olen sinu jaoks liiga hea

Mõnikord võib tegemist olla lihtsalt naljaga. Aga kui sina kasutad seda sageli, siis ei ole see kindlasti õige. Ära tekita partneris tunnet, et ta on sinust kuidagi halvem või et sa sooviksid pigem kellegi teisega olla. Keegi ei taha tunda, et neid armastataks haletsusest.

5. Kas see on sees?