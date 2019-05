5 põhjust, miks terav toit annab sulle uut jõudu

Terav toit on maitseasi — mõned on selle järele hullud ja teised suudavad vaevu alla neelata. Maitseeelistusele vaatamata on aga teadlased üksmeelel, et piprad ja tšilli aitavad nii tervist, figuuri kui meeleolu parandada.

1. Terav toit teeb õnnelikuks

Kõige tähtsam kõigepealt: teravad toidud mõjutavad meie meeleolu. Tšilli sisaldab kapsaitsiini ja pipar piperiini ning need mõlemad annavadki terava maitse, mida me tunneme oma keelel. Kui sa teravat sööd, saadavad just need ained ajule valusignaali, mille peale aju vallandab endorfiine. Need omakorda aga lõdvestavad meie keha.

2. Terav toit laseb kergemini kaalust alla võtta

Terav toit reguleerib insuliinitaset, mis näidu kiire kasvu korral soodustab ka kaalutõusu. Peale selle paneb terav toit meid higistama, selleks vajab aga meie keha tublisti energiat ja põletab sedasi iseenesest rasva.

3. Terav ergutab seedimist

Terav toit paneb seedimise tööle ja nii pole karta kõhukinnisust. Maoprobleemide korral tuleks aga põletavast toidust hoiduda, kuna see paneb rohkem maohapet tootma, mis võib omakorda kõrvetisi ja kõhulahtisust tekitada.

4. Teravad vürtsid tugevdavad immuunsüsteemi

Vürtsid on üleüldiselt antibakteriaalsete omadustega, kuid teravate puhul on need seda tugevamad. Terav toit tugevdab immuunsüsteemi ja aitab külmetuse vastu. Imerohuks võib pidada ingverit. Terav toit ergutab limanahkade verevarustust ja aitab kinnise nina puhul.

5. Kes sööb teravat, elab kauem

Hiina teadlased leidsid oma uuringus, et kui tarbida korrapäraselt teravaid toiduaineid, siis ennetatakse nii vähiteket kui hoitakse tervena südame-veresoonkonda ja seedesüsteemi.