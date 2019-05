Mees võttis kasutusele äärmusliku abinõu, et ämma külaskäike vähendada

Redditis jagas oma muret mees, kellel on väidetavalt väljakannatamatu ämm. Mehe sõnul ei austa tema ämm ja äi nende pere privaatsust absoluutselt, kuid tema naine keeldub piiride kehtestamisest. «Nad tulevad meile iga päev ette teatamata, et külastada minu naist ja mängida meie lastega. See tähendab seda, et ma mitte ainult ei kuule oma ämma pidevat näägutamist, vaid ma ei saa ka oma enda kodus privaatselt olla,» kurtis mees muret.

Mehe sõnul märkas ta aga ühel hetkel, et tema ämmal on arahnofoobia (haiglaslik hirm ämblike ees) ja otsustas seda enda huvides ära kasutada. «Mõned kuud tagasi muutus ta täiesti hullumeelseks, sest nurgas oli ämblik. Tal tekkis lausa paanikahoog,» kirjeldas mees aset leidnud olukorda. «Seejärel sündis mul suurepärane idee – võtta koduloomaks tarantel. Lootsin, et see teeb tema sagedastele külaskäikudele lõpu,» lisas mees.

Mees küll kooskõlastas tarantli võtmise soovi oma naisega, kuid jättis mainimata selle teo tagamõtte. Kusjuures idee töötas suurepäraselt – äi küll külastab neid endiselt, kuid ämm ei taha elukaga isegi sama katuse all olla.