Proovi kodus! Näomassaaž on lihtne ja kasulik

Iseendale näomassaaži tegemiseks võta sissejuhatuseks pöial ja nimetissõrm ja näpista kulmuümbruse nahka õrnalt suunaga näo keskelt väljapoole. Korda liigutust viis korda. Seejärel võta nimetissõrmed ja keskmised sõrmed ja hõõru mõned sekundid ringjate liigutustega oma meelekohti, et vabaneda pingetest. Jätka samade sõrmedega ja pühi õrnalt silmaaluseid suunaga näo keskele, seejärel liigu üles kulmude kohale, et tekitada ringjas liikumine. Korda viis korda. Lõpetuseks liigu sõrmeotstega meelekohtadest mööda näo külgi allapoole ja lõpeta masseerimine kaelal.

Kui tunned, et tahad kasutada abivahendeid, haara näiteks spetsiaalse näomassaaži rulliku järele. Selle kasutamist on Aasia naised praktiseerinud juba sajandeid ja uskumuse kohaselt on sel tervendav toime. Enne alustamist on soovitatav massaažirullik asetada mõneks tunniks külmkappi, et tunne veelgi mõnusam oleks ja turse paremini kahaneks. Kui nägu on puhastatud ja kreemitatud, võid alustada. Kasuta mõõdukat survet ja liigu rullikuga mööda põski, lõuajoont ja otsmikku, soovitab PureWow.