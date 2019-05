Oluline teada: koht, kuhu unustatakse päikesekaitsekreemi kanda

Ajakirja British Journal of Ophthalmology andmetel saab viis kuni kümme protsenti nahavähi juhtudest alguse silmalaugudelt. Paraku on tegemist kohaga, kuhu enamasti unustatakse päikesekaitsekreemi kanda.

University of Liverpooli teadlased palusid katse käigus 84 inimesel kanda päikesekaitsekreemi kohtadele, kuhu nad seda tavaliselt panevad. Pärast pildistati katsealuseid UV-kaameratega. Tulemustest selgus, et inimesed unustasid silmalaugudele kreemi kanda. Silmalau puhul on tegemist ühe kõige õhema nahakihiga, mis vajab kindlasti päikesekaitset, tuletab PureWow meelde.