«Naistejutud». Üllatav asi, millest naised saunas omavahel tegelikult räägivad

Täna on stuudios vana hea kolmik Dagmar Lamp, Kristina Herodes ja Heidi Ruul, kes räägivad, mis vahva üritus on «Pealinnast piirilinna», mis imeasi on veinivann ning mida räägivad omavahel tegelikult naised, kes veedavad ninapidi koos kaks päeva, mille käigus käidi ka ohtralt saunas ning konsumeeriti veini.