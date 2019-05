Ihkad paremat voodielu? 4 lihtsat asja, mida meeles pidada

1. Ära võta tööd magamistuppa kaasa

Hoolimata sellest, et vahel on mugav läpakaga voodi peal istudes tööd teha, ei tohiks see harjumuseks saada. Eneselegi märkamata saab niimoodi magamistoast ruum, kus mõtled ka tööasjadele. See aga ei lase keskenduda teistele tegevustele.

Sea endale reegel, et kasutad arvutit ja telefoni magamistoas võimalikult vähe ja jätad voodi magamiseks ja seksuaalelu nautimiseks. Kui suudad töömõtetest ja teistest segavatest teguritest eemal olla, keskendud rohkem oma partnerile ja oled hetkes kohal. Vähem stressi võrdub parema seksiga.

2. Ära unusta trenni

Seda, et trenn mõjub sulle hästi, sa juba tead. Küll aga tuletame meelde, et treenimine mõjub hästi ka su seksielule, sest aitab vähendada stressi. Stress on üks peamisi põhjuseid, miks naised oma libiido kaotavad. Regulaarne treening aitab parandada ka painduvust ja vastupidavust, mis muudavad seksuaalkogemuse meeldivamaks ja teevad pai enesehinnangule.

3. Suhtlemine on võti

Partneriga suhtlemine peaks olema midagi rohkemat kui küsimus «kuidas tööpäev läks?». Igas suhtes on oluline koos kaaslasega kasvada ja tema kohta pidevalt midagi uut õppida, isegi siis, kui olete koos olnud pikka aega. Käige kohtingutel, avastage koos uusi tegevusi ja praktiseerige üksteise aktiivset kuulamist.

Suhtlemise juurde kuulub ka seksuaalsetest eelistustest rääkimine. Avalda partnerile oma soovid ja kuula tema omi. Proovige koos uusi poose, rollimängu või hoopis midagi kolmandat. Muutke seksist rääkimine harjumuseks. See võib esialgu tunduda ebamugav, kuid on rahuldustpakkuva seksuaalelu juures oluline, kirjutab The Everygirl.

4. Maga piisavalt