Valgud toetavad lihaseid, aitavad rasvu lagundada ja kannavad hoolt selle eest, et meil püsiks kõht kaua täis. Kuulsad valguallikad on liha, kala, muna, tofu ja piimatooted, aga ka kaunviljad, pähklid ja seemned. Puuvilju ei mainita peaaegu kunagi.

«Selleks, et toiduainet saaks nimetada proteiiniallikaks, peaks üks portsjon sisaldama kuus grammi valku,» ütleb toiduekspert Melissa Majumdar Bostonist.

Kui tahad aga just puuviljadega oma valgutagavara täiendada, proovi neid vilju:

Trendipuuvili, mida aga asjata ei nimetata lihaasendajaks. Jakaviljad sisaldavad rikkalikult proteiini, portsjoni (poole tassi kohta) ümmarguselt 1,4 grammi. Päevast valgutarvet nad muidugi ei kata, kuid täiendavad suurepäraselt. Lisaks on jakavili ka vitamiin B6 rikas, mis on väga tähtis valguainevahetuses.

100 grammi sisaldab 2–2,4 g valku. Siiski ei peaks üle veerandi tassi (40-50 grammi) kuivatatud ploome päevas sööma, kuna nad on ülimalt fruktoosirikkad. Kuivatamisel lähevad paljud toitained kaotsi, ent suhkrusisaldus jääb samaks.

Valgu- ja kiudainerikkad kirsid on ühtlasi süsivesiku- ja suhkruküllased: sama lugu nagu kuivatatud ploomidega. Siiski vahepalana või pärast sporti on nad ideaalsed — 2,8 grammi valku 100 grammi kohta. Peale selle on nad põletikuvastased ja annavad lisaenergiat.