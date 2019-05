Eesti ema pahane: miks peab minu laps õppima kuduma lihtsalt seetõttu, et tal pole nokut?

Kujutage ette, et teie laps käib koolis, kus alates neljandast klassist on tööõpetus jagatud kaheks haruks: pooled õpilased saavad rohkem käsitööd, teine pool aga tehnoloogiaõpetust. Ja nüüd kujutage ette, et kool jagab neljanda klassi lapsed automaatselt nende kahe haru vahel ära vastavalt sellele, mis soost laps on. Teie laps, kes juhtub olema nokuga mudel, pannakse tehnoloogiagruppi, kuhu ta sooviski pääseda. Ta hakkab saagima, lihvima, õpib masinatega ümberkäimist, kirjutab üks Eesti ema (autor toimetusele teada).