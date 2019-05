Tänase päeva feministid – suhkrust, jahust ja maasikavahust?

Roosa revolutsioon on vastakate tähendustega väljend. Vähemasti leidub üks kindel koht, kus selle tähendus on kindlasti positiivne, nimelt riidekapp. Igal pool maailmas käib moerindel täie hooga roosa revolutsioon ja see veetlev toon on vallutanud positsioone, kuhu tal iial enne asja pole olnud. Kunagi kirjutasin, et möödas on ajad, mil mood üritaks ühiskonnas toimuvat muuta. Praegu mood üksnes peegeldab... Näis, et võitlused on juba selgeks võideldud ja igapäevane vabadus, sealhulgas mõtte- ning sõnavabadus iga soo esindaja põhiõigus. Valesti arvasin.

Supermodell Eva Herzigova kehastab roosas pükskostüümis tänapäeva power-naist. Jõud ja eneseusk ei sega olla rõhutatult naiselik. Gerry Weber. FOTO: Gerry Weber

Ajalugu ei saa tagasi pöörata, ütlevad targad. Kuid praegu moepildis toimuv on selge samm tagasi! Kõik ei võta naiste võrdsust ühiskonnas enam iseenesestmõistetavalt. Ja näib nii, et mõni nürima sotsiaalse närviga härra loodab lausa korra majja lüüa ning naistele kohta kätte näidata. Kohatu oleks leebelt naeratades passiivseks jääda ning lasta asjadel allamäge veereda. Kuid sama alandav oleks võidelda madalate relvadega ja vihaga. Naistel on õnneks palju peenemaid taktikaid, mida mehed kasutada ei oska, kuid mis mõjuvad siiski. Jõustavad naisi ja ühendavad neid.

Feministlik manifest moes

Milline on alluv ja vagur naine ja milline sirge seljaga naisõiguslane? Kas esimene langetab leplikult laud roosas kleidikeses ja teine võitleb meesteülikonnas? Õnneks pole maailm nii igav paik. Toimunud on selge suunamuutus – ennast maksma panna soovides ei pea naised enam matkima mehelikkust, vaid vastupidi, rõhutama naiselikkust. Võib-olla kunagi ammu leidus feministe, kes vältisid roosat nagu katku, nüüd on lood vastupidi.

Maailma vastasmõjud on otsekui suures šeikeris ning üle netikanalite levib iga hoovus kulutulena. Meil toimuv pole originaalne, samasugust asja näeb ka näiteks USAs ja mujal Euroopas. Eesti avalikkus ahmib õhku, et keegi tõesti avalikult naisi puhtalt soopõhiste argumentidega solvab. Ja mida naised teevad? Kannavad roosat. Kusjuures mitte moetoonina, hoopis feministliku manifestina. Roosasse riietumine on valik, mis edastab selget sõnumit: soovime tõmmata joone alla naiseks olemise õigusele maailmas, mis kätkeb kõiki inimõigusi.

Näitlejanna Elle Fanning rõhutab roosat kandes oma roosinupuvärsket nooruslikku sarmi. FOTO: SCANPIX

Noorendaja, mis tõepoolest töötab