Eesti pereterapeudid mures: peresisene isolatsioon jätab inimesed olulise toeta

«Perekond ja kodu peaks olema koht, kus inimene on mõistetud ja hoitud, kus saab ennast laadida ja välja puhata,» ütles Solman. «Kahjuks on see liiga paljude jaoks pingete, solvumise ja ärevuse allikaks. Kodud, kus kasutatakse perevägivalda, on selle äärmuslikuks näiteks ja sellised suhtemustrid vajavad katkestamist. Terveid ja sõbralikke suhteid ning avatust tuleb soodustada mitte ainult ühiskonnas laiemalt vaid ka perekonna sees. Lapse jaoks on perekond esmaseks suunanäitajaks ja seal toimub ka suhtemustrite taastootmine, põlvest põlve kandumine.»