Neli märki, et suhe pole mõeldud kestma

1. Su unistused purunevad

On normaalne, et teil on partneriga erinevad unistused. Lõpuks pole te ju üks ja sama inimene. Kui teie unistused on aga täielikus vastuolus, võib see olla märk, et teie suhe pole mõeldud kestma. Kui räägite tuleviku teemal ja selgub, et kumbki pool pole nõus kompromissi tegema, peate oma suhte üle tõsiselt järele mõtlema.

Pere- ja abieluterapeut Nicole Richardson selgitab, et kui teie unistused purunevad, tähedab see, et üks partneritest peab suhte nimel enda jaoks millestki väga olulisest loobuma. «Kui sa tõeliselt oma kaaslast armastad, peaksid sa tahtma, et kõik tema unistused saaksid teoks ja julgustama teda mitte oma unistustest loobuma,» selgitab ta. Ära unusta, et ka tema peaks sinu suhtes samamoodi tundma.

2. Te ei tee probleemide lahendamisel koostööd

Suhtes on väga oluline üheskoos konflikte lahendada ja üritada jõuda otsusele, mis mõlemale poolele sobib. Ei maksa unustada, et vähemalt sama oluline on ka üksteise suhtes hooliv ja respekteeriv suhtumine.

«Õnnelikus ja edukas suhtes, mis peab ajale vastu, jäävad vähemalt kaks kolmandikku konfliktidest lahendamata. Võti ei peitu aga konflikti lahendamises, vaid konflikti ajal suhtlemises ja üksteisest hoolimises. Kui suhe ei ole võitlust väärt, kuidas saab see kesta?» küsib pere- ja abieluterapeut Nicole Richardson.

3. Te ei suuda koos otsuseid langetada

On normaalne, kui olete omavahel rollid ära jaganud, et täna valid ja broneerid sina restorani ja kaaslane tegeleb näiteks puhkusereisi piletitega. Süsteem toimib, sest te mõlemad panustate. Probleem tekib siis, kui üks pool on suhtes palju aktiivsem kui teine ja peab pidevalt üksinda organiseerima. «Suhtes on oluline, et mõlemal partneril oleks oma perspektiiv ja vajadused, mida arvesse võetakse,» paneb terapeut südamele.

4. Su usaldust on murtud rohkem kui korra