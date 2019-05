Mida teha, kui lapsed tahavad pidevalt uusi mänguasju?

Impulsiivsus on lapse loomulik olek, ta ei oska oma tahet edasi lükata, kõik peab juhtuma siin ja kohe. (Neuroloogiliselt: käivitusprotsessid töötavad hästi, pidurdusprotsesside töö jätab veel soovida...) Laps ei tee vahet oma soovidel ja vajadustel. Seda vahet peab tegema lapsevanem. Need «asjad», mida lapsed kõige enam vajavad, ei maksa tegelikult mitte midagi, neid lihtsalt ei müüda poes: armastus, tähelepanu, aktsepteerimine, mõistmine, hoolivad piirid. Laps ei tee vahet oma vajaduste ja tahtmiste vahel – see on vanema kompetents. Lapse tegelik põhivajadus on areneda ja kõige parem ning sujuvam areng toimub, kui lapse kasvukeskkond on emotsionaalselt turvaline. Laps peab saama joosta, mängida, kallistada, poksida, hüpata, mürada, uurida, ronida, katsuda, maitsta, nuusutada ja tunda ja kogeda kõige selle käigus, et ta on armastatud, mõistetud, vastuvõetud, piiritletud. Mitmekesised eakohased kogemused ja pidev tagasiside, mida laps saab nii oma tegevuste käigus kui ka otsese tagasisidena täiskasvanutelt, on kõige tähtsamad, et lapse vaimne ja füüsiline areng saaks toimuda kooskõlaliselt.

Vanem, kes annab endale aru lapse tegelikest vajadustest, vaatab rahulikumalt lapse tahtele, mis on impulsiivsena esil ja julgeb olla ebapopulaarne lapsevanem, kes julgeb öelda «EI». Laps võib tahta uut mänguasja. On vanemlik otsus, kas see asi ostetakse või mitte. Veidi vanema lapsega (alates 4-5 eluaastat) saab ka juba arutleda selle üle, miks ta seda asja tahab, mis ta sellega teeks, mida sellest kaaslased arvaks jne. Seesugused keskendunud jutuajamised lapse ja vanema vahel üldse väga olulised, vanem saab paremini aru lapse mõttemaailmast ning laps vanema omast.

Kindlasti peab lapsele selgitama, et kõike ei saa ja miks ei saa, aga kindlasti peab ka arusaamist väljendama. «Jah, ma saan aru, et sa tahaksid.», «Sulle nii meeldib see.» ja «Sinu sõbral on ka see.» Nende lausetega mõistad ja aktsepteerid lapse soovi. Järgneb selgituse pool: «Ma ei osta seda, kuna...».

Pettumust ja üleelamisi ei saa neist olukordadest eemaldada ja seda pole vajagi. Pettumused kuuluvad elu juurde ja seda kogemust tuleb samuti normaliseerida: «Jah, ma saan aru, et sa oled pettunud.» või «Muidugi valmistab pettumust, kui midagi väga tahad, kuid ei saa.»

Lapse tahte mittetäitumisega kaasnevad reeglina tugevad tunded. Intensiivne tunne vajab peegeldust, laps vajab vanemalt sõnumit, et teda tema pettumuses ja kurbuses mõistetakse. Lapsel on lihtsam oma pettumusega hakkama saada, kui tajub, et vanem tema tundeid mõistab ja seejuures rahulikuks ja kannatlikuks jääb. Eelkooliealine laps ei suuda ise end rahustada, ta rahuneb mõistva ja tasakaaluka täiskasvanu toel.