Kas maaelu teeb paksemaks kui linnaelu?

Võiks arvata, et maal elamine tähendab tervislikumat elustiili, kuna pole lõputut kiirtoitu igal sammul ega kahtlase väärtusega trenditoite.

Uus uurimus, mis avaldati ajakirjas Nature, näitab aga teistsugust pilti. Maapiirkondade elanikud on võtnud viimase 30 aastaga kaalus rohkem juurde kui linnainimesed. Keskeltläbi on kaal tõusnud viis kuni kuus kilogrammi.

Need andmed pärinevad enamast kui 2000 uuringust, mille on kokku kogunud teadlased üle terve maailma. Kirja on pandud üle 112 miljoni inimese kaal ja suurus.