See võluaine muudab iga supi hoobilt paremaks

Iga parmesani-sõber on mingil hetkel teatavas kimbatuses: oled ostnud kena tüki parmesani ja seda kõikvõimalikel viisidel nautinud, kuid kui tükk on otsakorral, ei oska enam sellega midagi peale hakata. Ära visata oleks kahju, söömiseks on ta liiga kõva, ja nii ta sinna külmkapinurka jääb.

paljud siiski viskavad, ent tegelikult on just selles otsatükis kõige tugevam maitse, sest kui juust laagerdub ja küpseb, moodustab ta äärele omamoodi «kaitsekihi». Viimast ei saa küll tükkideks lõigata ega ka eriti hästi ära süüa, ent just see äär annab igale supile uue vungi ja maitsele selle teatud võrratu miski.