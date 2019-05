Psühholoogiaprofessor hoiatab: vähene uni võib suhte rikkuda

Kõigepealt viis DiDonato läbi uurimuse, mis näitab, et inimese unekäitumise ja atraktiivsuse vahel on seos. Uuringus tehti 23 täiskasvanust kaks pilti: ühel olid nad vähemalt kaheksa tundi maganud ja seejärel seitse tundi üleval olnud. Teine foto tehti pärast viietunnist und ja 31 tundi ärkvelolekut kuni pildistamise hetkeni. Seejärel näidati 46 pilti juhuslikus järjekorras võõrastele, et hinnata katses osalejate külgetõmbejõudu.