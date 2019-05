Ekspert selgitab, mida alkohol su nahaga teeb

Põhiline mure, mis alkoholi tarbimine nahale tekitab, on dehüdratsioon. Alkohol viib organismist vee välja ning veepuuduses tulevad esile nn mustad rõngad silmade ümber, naha tuhmumine ning nõrgeneb naha võime end kaitsta. Kaitsevõime vähenemine viib tundliku nahani, kuna välised tegurid (tuul, päike, õhusaaste) ärritavad nahka ning muudavad osal juhtudel naha punaseks. Lisaks pärsib alkohol naha uuenemisprotsessi, kirjutab DailyMail. See tähendab, et nahk ei uuene enam nii kiirelt/efektiivselt, jättes sind maadlema tekkinud probleemidega pikaks ajaks.