Mida teha, kui nägu vananeb kehast kiiremini?

Inimesed vananevad erinevalt. Mõned näevad oma vanuse kohta üsna noored välja, teised mõjuvad vanemana, kui nad tegelikult on. Väidetavalt on vaid 20 kuni 30 protsenti nahamuudatustest geenidega seotud, seega 70 kuni 80 protsenti tuleneb mujalt, eelkõige UV-kiirgusest ja õhusaastest. Oma osa kortsude ja tuhmi jume tekkel on muidugi ka valel toitumisel. Neist märkidest näed, kas su nägu vananeb ülearu kiiresti:

1. Pigmendilaigud

Kui sa ei kaitse end piisavalt UV-kiirguse eest, tekivad nahal varem või hiljem pruunid plekid, mida dermatoloogid nimetavad melasmaks. Seda soodustavad ka hormonaalsed tegurid, näiteks rasedus või rasestumisvastased pillid. Kõige tõhusam vahend on kahtlemata ennetamine, kuid kui laigud on juba nähtaval, pleegita neid optiliselt heledamaks C-vitamiini-seerumiga.

2. Äärmiselt kuiv nahk

Kui teismelisena ollakse tihti hädas oma rasuse nahaga, siis täiskasvanuna võib olla teine äärmus esindatud — väga kuiv nahk. Päike, suitsetamine ja stress annavad oma panuse, et naha kaitsekihis tekiksid omad «lüngad», mille tõttu on vabadel radikaalidel lihtne sisse tungida. Kõige tõhusamad on sellisel juhul hüalurooni, kookosõli või keramiide sisaldavad tooted, mis polsterdavad nahka seestpoolt väljapoole.

3. «Kanavarbad»

Peened jooned silmapiirkonnas võivad vihjata enneaegsele vananemisele. Kui rakutegevus aeglustub, hakkab ka nahk oma värskust kaotama. Kõige paremini aitavad siin peptiidide, EGF («epidermaalse kasvufaktori») ja tüvirakkudega tooted.

4. Pinevil ja kiskuv nahk

Kui sul on oma nahale ülimat puhtust ja hooldust soovides pärast põhjalikku puhastust nahk viimseni pingul, on väga tõenäoline, et tooted on liiga agressiivsed ja et su nahk on kõigist loomulikest õlidest ilma jäänud ning seetõttu kuivemast kuivem. Kasuta üksnes õrnu puhastusgeele või -piimu, mis niisutavad nahka juba meiki eemaldades, nii et ta muutuks pehmeks ja elastseks.

5. Pärgamendinahk

See, et nahk on nii paberõhuke, et veresooned kumavad läbi, on seotud sellega, et vanusega väheneb nii nahaalune rasvkude kui aeglustub kollageeni- ja elastiinitoodang. Üha õhema naha taga võivad olla ka UV-kiirgus ning vedeliku- ja kaltsiumipuudus.