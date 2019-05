Tippjumestaja Meelis Krik selgitab: kuidas saada unistuste nägu meigi, süstide ja plastilise kirurgiaga?

«Näost ja selle proportsioonidest rääkides räägime me tegelikult matemaatikast, täpsemalt trigonomeetriast. Naiste puhul on iluideaaliks kujunenud ovaalne näokuju, kuid kandilise, ümara või kolmnurkse näoga naised ei pea siiski kurvastama: on mitmeid lahendusi, kuidas nägu visuaalselt täiuslikumaks muuta. Näiteks õige meigiga. Minu juures meigitoolist lahkudes on kliendi nägu proportsionaalselt ideaalne – silmad on ühesugused, põsed ühel kõrgusel, nina vastavalt vajadusele väiksem või peenem, lõug ideaalist lähtuvalt pikendatud või lühemaks tehtud. Kuid seda vaid tosinaks tunniks: just nagu Tuhkatriinul, kaob ka meik mõne aja pärast,» räägib jumestaja ja jumestuskooli omanik Meelis Krik.