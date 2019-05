Kanada arst PMSist: unustage ära sõna «hormonaalne», ärge labastage naise emotsioone!

Kas see on üllatav? 80% naistest kurdab vähemalt mõningase füüsilise ja emotsionaalse muutuse üle tsükli teises pooles. 20% naistest kogeb sedavõrd tugevaid sümptomeid, et on sunnitud arsti poole pöörduma.

Pole ime, et PMS-i kujutatakse kui midagi normaalset ja vältimatut. Sellegipoolest olen siin ja ütlen teile, et see ei pea nii olema. Seisan oma väite eest. Premenstruaalne sündroom on tavapärane, kuid mitte vältimatu. Õigupoolest on PMS ravitav, sellepärast pühendan terve peatüki PMS-i lahendustele.

Premenstruaalset sündroomi kirjeldati esimest korda 1980. aastate alguses ning see on vastuoluline teema tänaseni. Vastuolud tulenevad mitmest põhjusest. Kõigepealt kasutatakse PMS terminit valesti. Liiga sageli labastatakse naise emotsioone. Naisena (inimesena) on Sul õigus emotsioonidele. Sinu emotsioone ei tohiks ei Sinu partner ega perekonnaliikmed pidada lihtsalt hormonaalseks häireks. Lükkan hea meelega üldse tagasi sõna «hormonaalne», kui seda kasutatakse omadussõnana kõige naisega seotu kirjeldamiseks. On ülimalt imekspandav, et sõna «hormonaalne» on muutunud solvanguks. See toob kaasa arusaama, et naishormoonid ise põhjustavad halba tuju, aga see ei ole ju tõsi. Teine PMSi vastuolulisuse põhjus on asjaolu, et see ei viita mitte ainult ühele, vaid laiemale sümptomite kooslusele. Kõige laiema tõlgenduse kohaselt võib PMS viidata ükskõik millisele sümptomile, mida koged kahe nädala jooksul neljast.