Millele peaksid esimesed 10 minutit kontoris kulutama, et päev oleks tõeliselt edukas?

Pane esimestel minutitel kontoris asjad paika — aseta kõik vajalik käeulatusse. Korrastatud töökoht toimib sellepärast paremini, et su tähelepanu ei ole nii kerge kõrvale juhtida.

Võid panna ka potilille või lillekimbu lauale. See loob automaatselt hea meeleolu.

Tee nimekiri asjadest, mis tuleb ära teha, et saaksid eesmärgipäraselt ja stabiilselt terve päeva töötada. Esimesed kümme minutit on ka paras aeg, et lugeda oma e-kirjad läbi.