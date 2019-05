Hinda lennukitoitu vegani vaatevinklist!

Kampaania korraldajad kinnitavad, et taimset toitu ei tarbi ainult veganid, vaid see on heaks variandiks ka näiteks allergikutele ja kõigile teistele, kes soovivad proovida midagi uut või ei soovi alati loomset toitu tarbida.

Taimse toidu pakkumine ja eelistamine on ka üks parimaid viise oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks. Lennufirmad serveerivad igal aastal hinnanguliselt miljard einet, seega on lennu peal taimsete valikute tegemisel kokkuvõttes suur mõju. Humane Society esindaja Charlie Huson rõhutab: «Kliimakriisi ajastul peame kõik tegema rohkem planeedisõbralikke valikuid. Lendamise vähendamine on muidugi põhiline, aga samuti on oluline, et kui siiski lendame, siis ei suurendaks me oma toiduvalikutega oma süsinikujalajälge veelgi.»