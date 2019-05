Emadepäevaks: küpseta inglikooki või tee kihilist kausimagusat

«Mingil põhjusel on see pildilt kuidagi kadunud,» nendib Kristiina Lehola. Kahju, sest tegu on lihtsa küpsetisega, rasvavabaga pealegi. Nime poolest sobib see aga emadepäeva eriti hästi. «Tasub proovida,» kiidab väikeäri perenaine, kes on oma Pirital sisse seatud kondiitritoas seda korduvalt katsetanud. Tema käe all inglikook, nagu ka kõige tavalisem biskviit või besee ei pirtsuta – ei vaju lössi ega jää küpsetusvormi külge kinni. Viimast kipub aga juhtuma, sest inglikoogi puhul vormi rasvainega ei määrita. Kõige õigem on seda küpsetada rõngasvormis, mille keskel on auk. Kui sellist majapidamises pole, sobib Lehola sõnul vabalt ka kõrgem ümmargune koogivorm – sel juhul võiks vormi põhja katta küpsetuspaberiga.