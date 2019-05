3 õhtust snäkki, millega kaotad kaalu

See võib üllatada, kuid popcorn on tervislik snäkk. Muidugi ei mõelda siin võist läbi imbunud popcorn’i, vaid kodus valmistatud lisanditeta popcorn’i.

Ilmselt see snäkk üllatusena ei tule. Porgand on hea õhtune vahepala, sisaldades kiudaineid, A-vitamiini ja kaaliumi. Lisaks on porgand krõmpsuv, mis annab alateadlikult näksides hea tunde, vahendab TheSun.