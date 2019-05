Vaata, milline näeb välja Inglismaa seksikaim torulukksepp

Nüüdseks oma edukat äri pidav Carly tõdeb, et hoolimata suurest kogemuste pagasist peab ta endiselt mõnikord seksismiga silmitsi seisma. Carly ei lase ennast sellest aga heidutada, sest väga palju on siiski ka neid, kes tema tööd hinnata oskavad - eriti teised naised ja vanemad inimesed.

Lukksepatöö on küll raske, sest päevad on pikad ja töö intensiivne, kuid Carly sõnul on just töö teda nii heas füüsilises vormis hoidnud. Kusjuures oma kodus naine torusid parandama ei pea, sest selle õpetas ta selgeks oma abikaasa Dannyle.