6 lihtsat viisi, kuidas kodu stressivabaks muuta

Kui tuled pärast pikka ja väsitavat päeva koju, siis lükka kohe käima playlist, mis koosneb sinu lemmikutest lugudest. Usu, see käik muudab esimesed kodus olemise hetked veel mõnusamaks!

Täida oma kodu mõne lõõgastava aroomiga, hea valik on näiteks lavendel. Aroomi lisamiseks võid kasutada lõhnaküünlaid, aroomilampi või mis iganes variant sulle paremini sobib.

Sorteeri sahtlid, korrasta köögikapid või likvideeri stressi tekitav korralagedus mõnest muust paigast. Organiseeritud kodu annab sulle tunde, et oled midagi saavutanud ja teeb asjade leidmise samuti hulga lihtsamaks.

Perekond ja sõbrad on vahetud turvatunde ja armastuse allikad. Nähes nende naeratavaid nägusid, tulevad silme ette kohe rõõmsad mälestused. Kallite inimeste piltide vaatamine on hea viis oma tuju vajadusel kiiresti tõsta, kirjutab Real Simple.

5. Too tuppa loodust

Värsked lilled aitavad halva tujuga hüvasti jätta ja muudavad sind koheselt õnnelikumaks. Lisaks on lilledel ka meeldiv lõhn. Sa ei pea ootama, et keegi sulle lilli kingiks, sama hästi võid need ka ise osta või korjata!