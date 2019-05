Stilist soovitab: 10 moesuunda, mida sel kevadel teadma pead

Aulikki Puniste pani just neid suundi silmas pidades riidesse ka telenäo Mai Pallingu.. «Mai on moekas ja julge, mistõttu kannab ta ka pöörasemad komplektid välja, aga loomulikult võib ka mõnda üksikut kirkamat detaili kanda ja sellega efektne välja näha,» soovitab Puniste ning lisab, et kuigi kohalik tänavapilt on aastatega moekamaks muutunud, siis üldiselt hindavad eestlased siiski praktilisi ja tagasihoidlikke rõivaid.

FOTO: Kristiin Kõosalu

Aulikki Punsite 10 stiilinippi selleks kevadeks:

1) Värvidest on pildis beež, valge, oranžikas-punane (korall), kollane ja pastelne sinine. Lisaks ka kevadine lemmik sirelililla ning julgematele moefännidele värske sõõmuna ka neoontoonid. Samuti colorblock, mis tähendab kangal suurte värviblokkide kokkusobitamist.

2) Läbipaistvad kotid tulid moepilti juba mõnda aega tagasi, aga nüüd on lisandunud neile ka läbipaistvad mantlid. Need on sellised esemed, mis tahavad kindlasti eelnevat läbimõtlemist, mida kotti pista või mantli alla panna.

3) Moes on käsitöö! Heegeldatud kleidid, pluusid, makramee. Kõik osavnäpud ja head vanaemad võiksid igatahes heegelnõelad ja vardad haarata.

4) Rõhku võiks panna pea ehtimisele – olgu selleks siis kelmikas lips, peavõru, kübar, müts või barett.

5) 80ndad pole kuhugi kadunud ja õlamäng ehk patšokid on endiselt pildis.

6) Narmad! Igas võimalikus pikkuses ja erinevate rõivaste küljes.

7) Loomamuster ei taha veel kuskile kaduda, aga lisaks on kangastele levinud kirjud sallimustrid ja ka mummud. Mustrite miksimine on väga moes – mida rohkem ja erinevaid, seda uhkem! «Less is more» siin ei kehti.

8) Püksid on laiad ja madal värvel on jällegi tagasi, aga see ei tähenda, et kõrge värvel kuskile kadunud oleks.

9) Uuem ja julgem asi on ratturiretuusid, millega julgemad moeinimesed ka tänaval käivad.

10) Aksessuaaridest on kindlasti suur hitt vöökott ja läbipaistva või värvilise klaasiga prillid.