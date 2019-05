Vaata, kuidas kaval isa pojalt massaaži välja pettis

Nimelt valmistas Jaapanis elav Ken t-särgi, mille peal on kujutatud raudteerööpad. Nüüd saab isa oma pojalt mõnusa seljamassaaži iga kord kui too seal rongiga sõita soovib. Ken jagas geniaalset ideed ka Twitteris, kus inimesed teda selle eest tunnustasid, kirjutab Metro.

Video, millel poiss mudelrongiga mehe seljal üles ja alla sõidab, on kogunud juba üle miljoni vaatamise. Idee taolise t-särgi valmistamiseks tekkis Kenil pärast seda, kui ta nägi oma poja suurt armastust rongide vastu. Ja mis on raudtee ilma erinevate suundateta? Leidlik isa disainis särgi selliselt, et mudelrong jõuaks kõikidesse punktidesse.