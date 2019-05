Psühholoog paljastab: truudusetute partnerite iseloomuomadused

Iga inimene lahendab probleeme erinevalt. Küll aga peaks vaatama otsuste tegemise tagamaid. Kas ta lahendab mingit probleemi vaid seetõttu, et nii on lihtsam või mugavam? Kui ta lahendab kõiki olukordi ühe mustriga, teeb ta seda ehk harjumusest, mitte analüüsivõimest.

Inimene, kel on halb kontroll enda impulsside üle, teeb sageli seda, mis talle konkreetsel hetkel meeldib. See tähendab, et ta ei mõtle kuigi palju sellele, millised on tema otsuste tagajärjed. Impulsiivne käitumine võib lisaks petmisele tuua endaga kaasa ka muid halbu harjumusi ja otsuseid, näteks alkoholi tarbimise.