Kas teadsid? Premenstruatsioon algab juba 35. eluaasta paiku

Parim asi menstruaaltsükli loomuliku reguleerimise juures on, et kui see töötab, siis see töötab igavesti. Sinu tsükkel on korras seni, kuni oled terve. Nii on see võimsam ja püsivam lahendus, kui pillid kunagi üldse olla saaks.

Vii ennast teemaga kurssi

Kust siis alustada? Milline on õige ravi Sinu ja Su tsükliprobleemide jaoks?

Et endale sobiv ravi leida, pead kõigepealt õppima oma keha märke tõlgendama. See raamat aitab Sul samm-sammult selleni jõuda. Esiteks vaatame, milline Sinu menstruaaltsükkel tegelikult olema peaks. Seejärel vaatame, mis võib seal valesti olla ning miks. Edasi lugedes saad hakata endale küsimusi esitama ning mõelda võimalike lahenduste peale. Näiteks:

* Kas Sul on menstruatsioon vähemalt iga 35 päeva tagant? Kui ei, siis võib Sul esineda polütsüstiliste munasarjade sündroom ehk PCOS, millest räägime lähemalt 7. peatükis. Sul võib olla probleeme ka kilpnäärmega. PCOS ning kilpnäärmehaigused on lihtsalt kaks võimalikku ebaregulaarse tsükli põhjust.

* Kas Sinu päevad on valulikud? Kui jah, siis peaksid mõtlema põletikku tekitavate toitude vältimisele. Võib-olla vajad toidulisandina magneesiumi.

* Kas Sul esineb enne menstruatsiooni rindade valulikkust? Rindade valulikkus on nii tavaline, et Sa ilmselt ei peagi seda mingiks sümptomiks. Rindade kerge tundlikkus võib olla ovulatsiooni normaalne märk, kuid tõsine rindade valulikkus võib tähendada, et Sinu toidus on puudu joodist.

Need on üsna iseenesestmõistetavad küsimused. Kuid siin on kõige tähtsam küsimus:

* Kas Sul üldse toimub ovulatsioon?

Tsükli tervises taandub kõik ovulatsioonile.

Ovulatsioon on munaraku vabanemine munasarjast. Ilmselt mõistad, et ovulatsioon on vältimatu rasestumiseks, kuid miks see Sinu tsükli juures nii olulist rolli mängib? Ovulatsioon on tähtis, sest see näitab kuidas Sinu keha liigub läbi tsükli erinevate etappide menstruatsioonini.

Ovulatsioon näitab ka seda, kuidas Su keha toodab progesterooni, mis on üks hämmastav hormoon.

Progesteroon on steroidne suguhormoon, mida toodab ajutine nääre Sinu munasarjas pärast ovulatsiooni. See mõjutab meeleolu ja ainevahetust ning tugevdab luid. Progesteroon on äärmiselt vajalik ka Sinu menstruatsiooni jaoks. Tsükli korrapärasus toetub paljuski just progesteroonile.

Järgnevates peatükkides õpime rohkem progesterooni kohta, kuid võin juba etteruttavalt öelda, et ilmselt on Sul vaja rohkem progesterooni, kui Sinu organismis seda hetkel on.

Oma tsükli iseärasuste tõlgendamine on midagi sellist, mida igaüks võib teatud piirini ise teha. Tunned ju oma keha ise kõige paremini. Mõnes küsimuses läheb Sul ehk tõesti vaja arsti või tervisenõustaja abi. Sooviksin, et Sinu vestlus arstiga võiks olla võimalikult tulemusrikas ning mitte päädida lihtsalt järjekordse ravimi väljakirjutamisega. Selleks eesmärgiks lisasin alalõigu «Mida küsida oma arstilt». Võid avastada, et Sinu arst on abivalmim, kui arvata oskasid. Pead lihtsalt teadma, mida küsida.