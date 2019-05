3 nõuannet, kuidas kergemini otsuseid langetada

Waterloo ülikooli uuringu kohaselt on väga tavaline nähe, et inimesed, kes keskenduvad väga tõsiselt täiusliku otsuse langetamisele, hakkavad uuesti juurdlema nende võimaluste üle, mille nad olid enne välistanud. Hirm võimalikku varianti välistada viib aga sageli frustratsiooni ja kahetsuseni, ütlevad teadlased. Mitte otsuse tagajärg, vaid otsustamise protsess ise on see, mis mõjub meie heaolule ja tervisele. Sotsiaalpsühholoogia professori Jeff Hughesi sõnul pole tagajärjeks ainult see, et inimene ei suuda rõõmu tunda oma otsuse üle, vaid tal areneb pikas plaanis ka tõsiseltvõetav depressioon.