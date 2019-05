Kõik need uhked majad tulevad arvetega, mis tuleb tasuda ja peened puhkused pole samuti odavad. Lisame veel mõne ravimi- või narkosõltuvuse ja ongi tegemist üsna kalli elustiiliga. Kahjuks tähendab see ka, et nii mõnigi kuulsus on hauda läinud puruvaesena.