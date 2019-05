Kim Kardashian plaanib kümne aasta pärast pensionile jääda

Tal on käes ka juba esimesed õigusalased võidud – nii algatas ta petitsiooni, et muuta ümber Alice Marie Johnsoni eluaegne vanglakaristus. President Donald Trump rahuldas selle. Kimile on andnud inspiratsiooni tema enda isa Robert Kardashian, kes osales 1994. aastal OJ Simpsoni mõrvaprotsessis.

«Ma usun, et ta oleks mu üle uhke,» avaldas Kim. «Mu isa õpetas alati, et raske töö on tähtis, et asjadele tuleb pühenduda. Seega mu eesmärgiks on kümne aasta pärast loobuda Kim K-ks olemisest ning lihtsalt keskenduda juurakarjäärile ning võidelda inimeste eest, kes seda väärivad.»