Ettevõtja Maire Milder: ettevõtlikud emad ei tohi laste eest otsustada!

«Kui ütlesin oma tütrele, et minu ettekande pealkiri on «Kuidas talub laps ettevõtlikku ema?» märkis Maria, et ta ei teadnudki, et peab mind taluma. Ta sõnas, et see on armastus,» lausus Maire Milder. «Maria on 20aastane, ta õpib Tartu ülikoolis ning temaga vestelda ja tema mõtteid kuulata on väga huvitav.»

Oma lapsepõlve meelde tuletades rääkis Maire Milder, et tema ema oli suure firma raamatupidaja ning väga töökas. «Hommikul oli mul pikk nimekiri laual, mida päeval tegema pidi. See õpetas olema leidlik ja efektiivne ajakasutuses. Ma teen tänapäevani neid liste – neid teeb ka minu tütreke. Hea on vaadata, kuidas see liigub põlvkonniti. On ülioluline, et usaldaksime oma lapsi ega alahindaks neid, vaid võimaldaksime neil võtta vastutus. Hiljem võib selleks olla juba liiga hilja. Ettevõtlikkus ja organiseerimisvõime on arendatavad, perekonnas kaasaantavad. Ettevõtlikud emad ei tohi laste eest otsustada, lapsele ei tohi ette öelda, mida ta tegema peab – ta peab ise jõudma otsusteni.»

«Pühendasin ennast tööle, aga jõudsin tegeleda ka perega,» lausus Maire Milder. «Maria on küsinud minult, mis tähendab, et ma andsin oma ettevõtlikule emale tiivad? Sa olid kindlasti tubli juba enne mind!»

«Siia aga tuleb üks aga,» märkis Maire Milder. «Kui sa annad tööl palju energiat, siis koju tulles oleks ju tavaline, et soovitakse enda rahule jätmist. Kui mul aga töö jäi selja taha, siis ma tahtsin metsikult olla oma lapsega koos ja andsin veel 100 protsenti energiat ning sellest saad sa nii palju energiat vastu!»

«Meil oli kokkulepe, et koju tööd kaasa ei too ning kaasame Mariat vabal ajal kõikjale. Mul olid peas kõik multikad, kuid nüüd hoopis on Maria mind viinud «Troonide mängu» maailma. Hobid on pere jaoks suur väärtus, kui on soov ja tahtmine koos asju teha, siis annab see palju hingesoojust,» rääkis Maire Milder.

«Tütar ütles mulle, et ma peaksin ennast oma ettekandes kiitma, kui hea ja tubli ema ma olen. Ta ütles mulle, et olen leidnud ja teinud iseendale teekonna. Lõpetan oma tütre sõnadega: sa oled ettevõtlik tööl ja kodus, see on superlahe, ma ei tundnud üksindust, sest olin kõikjale kaasatud. Olen avastanud, et mul on sama geen, mis sul, ja sa oled mulle suureks eeskujuks.»