5 nippi, kuidas sidrunivett juues hambaid kaitsta

«Sidrunivee joomine on viimastel aastatel saanud suhteliselt trendikaks. Selle tarbijate peamised põhjendused selle kasutamiseks on, et sidrunivee joomine aitab parandada immuunsust, soodustab seedimist ja aitab kaasa kaalukaotusele,» räägib hambaarst dr Kirsto Ivanov.

«Sooja vette sidrunimahla pressimist ning selle tarbimist on aidanud populariseerida ka rahvusvahelised staarid nagu Beyonce, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow jt, kes on nimetanud sellist veetarbimisviisi oma lemmikuks. Tõsi, sidrunis peitub palju C-vitamiini ning ega see organismile paha ei tee, kuid oma happelisuse tõttu peaksime mõtlema, millist efekti see võib anda meie hammastele?

Happelise sidrunivee pidev joomine vôib tekitada aja jooksul hambaemaili erosiooni. Need, kes armastavad veel lisada selle happelise joogi sisse suhkrut, peavad arvestama, et sellisel juhul on kindlasti suurem risk lisaks erosioonile hambakaariese ehk -aukude tekkeks.

Lisan siia mõned nipid, kuidas säästa oma hambaid ja mida võiks silmas pidada, kui ei suudeta vastupanna sidrunivee tõusvale trendile:

Kasuta värske sidruni ise pressitud mahla, mitte sidrunhappe konsentraate. Joomiseks kasuta kõrt, minimeerimaks happelise mahla otsest kontakti hammastega. Pärast happelise joogi (sidrunivee) tarbimist, loputa suud kraaniveega. Hambaid ära pese enne, kuni on möödunud vähemalt kaks tundi, et happerünnaku all olnud hambaemail oleks jõudnud piisavalt taastuda sülje toimel. Kui pead seda jooma, siis ainult janujoogiks ning kiiresti, mitte ära tarbi seda lonkshaaval pika ajaperioodi vältel.

Vältimaks hambakudede kahjustust, kasuta eeltoodud jooke pigem harva kui igapäevaselt ning pea meeles eelpool toodud nippe! Head tervist!»